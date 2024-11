Con los pies corremos, bailamos, andamos, nos sujetamos… es una de las partes más importantes del cuerpo y muchas veces no los cuidamos como deberíamos. Tener los pies secos es algo más que habitual. La piel de los pies no tiene glándulas sebáceas, de manera que la película hidrolipídica es menos rica en componentes grasos. Además, la capa más externa de la epidermis tiene mayor espesor en los pies que en el resto del cuerpo para poder amortiguar el roce al caminar. Precisamente por eso si no prestamos atención a la piel de los pies es muy fácil que tengan una apariencia seca y con grietas, sobre todo en el talón.