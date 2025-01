Lejos del desaliño, mostrar las canas puede ser una manera de empoderar la experiencia y de liberarse de prejuicios estéticos

Actrices de físico portentoso como Salma Hayek o Andie MacDowell saben desplegar como nadie el atractivo de las canas

Cuidar las canas: la importancia de la dieta y otros cuidados poco obvios

Largo, corto, recién salido de la peluquería, moldeado con el secador que anda por casa o peinado por el viento. Hace años que la belleza y el carisma no van unidas a un estilo ni a un largo de pelo, ni mucho menos a su color. Hay negros 'ala de cuervo' que dan un aire severo a las facciones, 'marrones-casco' que recuerdan a las pelucas de peor calidad y colores grises, plateados o blancos que no añaden ni un solo año de más. Todo lo contrario: bien cuidadas y con el corte y el estilismo adecuados, las canas pueden ser un activo de belleza.

Los hombres se dieron cuenta hace unos años del paradójico poder rejuvenecedor de las canas. Y decidieron sacar partido de ellas. Basta comparar una foto de George Clooney de hace 15 años con el Clooney de 2025. Lo mismo puede decirse de Pierce Brosnan o del 'decano' en el arte de llevar el pelo blanco: Steve Martin. El protagonista de 'Solo asesinatos en el edificio' abrazó su primer mechón de pelo blanco antes de cumplir los 40 y desde entonces ya nadie recuerda su imagen anterior.

¿Y las mujeres? Cada día son más las celebridades con canas que no temen mostrarlas al mundo. Tampoco temen ser incluidas en el grupo de quienes tienen más o menos edad, aunque eso, como veremos, en estos referentes no sea una cuestión menor. Lo importante es cuánto nos representen y qué mostramos con ellas.

Salma Hayek: "cabello blanco de la sabiduría"

En la última edición de los Globos de Oro vimos a una Salma Hayek poderosa con una asalvajada melena llena de hebras plateadas. El contraste entre el cabello veteado y un rostro resplandeciente, resultado de un puntero tratamiento realizado por la doctora Nigma Talib (entre sus pacientes están Penélope Cruz y Gwyneth Paltrow), mostraron a los espectadores cómo puede lucir una mujer encantanda de su edad y segura de sí misma.

La actriz mexicana llama a las canas su "cabello blanco de la sabiduría", y, realmente, eso es lo que representa Hayek: sabiduría, belleza y experiencia.

Andie MacDowell: a pesar del entorno

Los rizos de la larga melena de la actriz son parte de su identidad. Por eso, cualquier cambio que tenga que ver con su pelo es doblemente arriesgado. Cuando decidió dejarse las canas, lo hizo a sabiendas de que estaba cruzando una línea roja. "Mis managers en realidad me habían dicho: 'No es hora de dejarse el pelo blanco".

Eso ocurrió en julio de 2021 y, aunque no lo tenía todo a favor, logró imponerse al explicar a su equipo que terminaría siendo más poderosa y acorde a su edad, entonces 65. El pelo blanco no restó un ápice a su belleza: el propio Sergio Dalma afirmó en Uppers que seguía viendo en ella a una mujer guapísima.

Sarah Jessica Parker: encantada de conocerse

La popular Carrie de 'Sexo en Nueva York' hizo toda una declaración de intenciones cuando apareció en una portada de Vogue mostrando sus canas en las promoción de ‘And Just Like That', la esperada secuela de la serie.

La actriz no tuvo pelos en la lengua al hablar sobre la discriminación por edad que enfrentan las mujeres en Hollywood. “Casi se siente como si la gente no quisiera que estemos perfectamente de acuerdo con el lugar donde estamos, como si casi disfrutaran de que nos sintiéramos dolidos por lo que somos hoy, ya sea que elijamos envejecer naturalmente y no lucir perfectos, o que hagamos algo para mejorar nuestro aspecto". Respetada profesionalmente y decidida a recuperar el poder de la lectura gracias al club que dirige desde sus redes, parece que SJP está pasando por uno de los mejores momentos de su vida.

Laura Sánchez: canas y estilo

Hace años, Laura Sánchez emprendió su propia revolución estilística: de llevar una melena extra larga castaña clara, decidió dejar de teñirse y no esconder sus canas, apostando por ellas como parte fuerte de su look. Por esta razón, integró el pelo blanco con mechas de estilo grey blending y con un balayage invertido que aporta mucha luz al cabello.

Compañera de grandes modelos como Nieves Álvarez o Eugenia Silva, las canas de Laura Sánchez llamaron mucho la atención y despertaron todo tipo de comentarios hasta que la modelo decidió plantarles cara y aclarar que nadie puede juzgar a nadie, mientras reclamaba la soberanía sobre su propio cuerpo: "Cuando me apetezca, me teñiré. Y, si no, es lo que hay".

Miriam Díaz Aroca: "Esta soy yo y mis canas"

Cuando la actriz Miriam Díaz Aroca comprendió que dejarse las canas podía ser un un ejercicio de empoderamiento femenino, entendió que los tiempos estaban cambiando y que ella misma podía ser uno de esos vectores de cambio.