Sí y no. Las nubes filtran parte de la radiación ultravioleta del sol, pero no toda. La que se escapa incide directamente en nuestra piel, aunque al estar nublado, la temperatura es más baja y no tenemos esa sensación de estar quemándonos. Así que recuerda, aunque el día se levante encapotado, échate crema igualmente. Las nubes no son uniformes y la radiación que filtra puede ser igual de perjudicial que un día soleado.