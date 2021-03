Celebrar el Día del Padre ha sido por varios años uno de los momentos más significativos e importantes para las familias . Y es que no hay como poder agradecer a la persona que te vio crecer y te forjó en carácter que con un detalle especial y perfecto para sus gustos. Si bien es cierto siempre se habla de regalos de padres a hijos, nosotros hemos querido darle la vuelta a la tostada y centrarnos en los regalos de padres a hijos.

Son los hijos los que nos convierten en padres y por eso mismo hemos hecho una selección es los mejores relojes en los que invertir y regalar a nuestros hijos. Si todavía no sabe cómo impresionar a tu hijo, a continuación, te dejaremos algunas opciones de relojes que estamos seguros cumplirán con las expectativas de esa persona tan especial para ti.

Endurance Pro de Breitling

Por ese motivo para su caja se ha utilizado el Breitlight en vez del acero. Un material que se empezó a usar en 2016 que es 5.8 veces más ligero que el acero, robusto, no es magnético, térmicamente estable e hipoalergénico. En total 5 modelos, 5 variantes de color con dos opciones de correa. La caja tiene un tamaño de 44 mm de diámetro y un grosor de 12.5 mm, por lo que no lo vemos para muñecas de tamaño limitado. El cristal es de zafiro con doble tratamiento antirreflectante. La corona no es rocada y dispone de resistencia al agua hasta los 100 metros (10 bar).