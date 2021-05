Jennifer Anniston los ha incluido en su dieta para acelerar el metabolismo, normalmente ralentizado a partir de los 50. Su ex, Brad Pitt, también lo tomaba como parte habitual de su alimentación. Y de ahí, llegó, probablemente a la despensa de Angelina Jolie, última ex del actor y otra fan declarada de este elixir mágico que no es un carísimo suplemento dietético, sino un tipo de aceite: los MCT, una de las grasas buenas que pueden ayudarnos en el metabolismo de las grasas. Es decir, favorecen la pérdida de peso. Has leído bien: una grasa que ayuda eliminar grasa. Con el verano a punto, merece la pena conocer las propiedades de este tipo de óleos, efectivos para mantener la silueta de hombres y mujeres, además de brindar otros beneficios para la salud.