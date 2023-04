Perder volumen y turgencia en zonas de la cara o del cuerpo es una de las consecuencias menos deseadas de cumplir años tanto en hombres como en mujeres . No tiene que ver con tener más o menos kilos, ya que se puede tener sobrepeso o estar muy delgado y, al mismo tiempo, tener un rostro plano, sin las curvas y rectas que forman una expresión joven.

Con poca reticulación o no reticulado, el ácido hialurónico será más fluido y volátil. A mayor reticulación, se conseguirá una mayor densidad y durabilidad. "El no reticulado dura menos y se degrada más fácilmente. Es mucho más vulnerable al ataque de la hialuronidasa (enzima que lo degrada)", explica el Moisés Amselem. En estética se usan ambos, el no reticulado sólo o asociado a vitaminas o aminoácidos para nutrir la piel y el reticulado para rellenar arrugas o surcos, sujeción de estructuras que ceden (el efecto 'lifting sin cirugía) o proyectar planos perdidos, originando un aumento de volumen en zonas estratégicas.