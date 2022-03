Canas y alopecia. Dos conceptos que están llenos de mitos, pero también de realidades. Desde siempre un mito arraigado y que parece que pasa de generación en generación es que arrancarte un pelo blanco de tu cabeza provoca que aparezcan más, pero nada más lejos de la realidad. Otro más es ese refrán que habrás escuchado en más de una ocasión: "el que canea no calvea". Se puede perder pelo teniendo canas, y que el cabello no se caiga y tenerlo blanco, que es, por lo general, lo más común cuando se cumplen años y no se pierde pelo. Lo que ocurre es que el pelo blanco tiende a ser más grueso y áspero, por lo que en ocasiones puede hacer que muchos den por bueno el refrán.