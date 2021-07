MacDowell ha resultado ser una activista del poder silver y uno de sus mejores referentes. Está encantada de mostrar todas las tonalidades de su espléndida melena, pero quiere puntualizar algunas cosas. "Cuando me dicen que por qué llevo el pelo gris, siempre corrijo: no es gris, es plateado. Soy un zorro plateado. No me he dejado ni me he descuidado. No tiene nada que ver con eso. Cuando un hombre aparece con el pelo blanco está bien. Es un zorro plateado. Pues yo también, yo también soy un zorro plateado".