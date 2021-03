Una nueva tendencia

¿Cómo se aplica el baby botox?

A diferencia de los tratamientos estéticos, el baby botox no sirve para eliminar las arrugas, sino para prevenirlas . Esta técnica se aplica de manera concentrada y precisa en zonas puntuales de nuestro rostro, como puede ser la frente, las comisuras de los labios o el entrecejo, y utiliza cantidades reducidas de toxina botulínica para relajar nuestros músculos faciales y conseguir un resultado suave y natural.

Dado que las inyecciones son muy pequeñas, se trata de un método invasivo, muy rápido (de aproximadamente media hora de duración), y que no requiere de anestesia ni de un periodo de recuperación . Aun así, es probable que, tras el tratamiento, aparezcan unos pequeños puntos rojos en nuestra piel, pero no te alarmes: desaparecerán al cabo de unas horas.

¿Cuánto dura el efecto?

Los efectos del baby botox suelen aparecer entre 48 y 72 horas después de la intervención, y suelen durar entre cuatro y seis meses siempre y cuando sigamos las medidas y recomendaciones de nuestro personal médico: es importante que, una vez aplicado el botox, no utilicemos maquillaje o cremas en la zona afectada y que no nos rasquemos ni masajeemos para no estropear el efecto. Una vez pasen los seis meses, los resultados empiezan a remitir, por lo que es habitual que tendremos que repetir el tratamiento.