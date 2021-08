Solo hay que darse un paseo por la playa para comprobar que los hombres mayores de 50 cuidan cada vez más su imagen en el agua

Josué y Valentino, expertos en imagen masculina de la firma VJ Asesores de Imagen, nos dan las claves para triunfar este verano con el traje de baño

Da igual que te sobren unos centímetros aquí o escaseen allá. Importa la actitud

Toalla, gafas de sol y, en el mejor de los casos, una crema protectora. Hace solo una década la mayoría de los hombres de 50 no necesitaban más para disfrutar del agua y del sol. Las cosas han cambiado y hoy reclaman estilo. Ya no le vale la camiseta de propaganda que desempolvaba cada verano o ese bañador que rescataba sin importarle si le llegaba a la mitad de muslo o hasta la rodilla. Por eso y porque no pasamos por alto la necesidad de dar la talla en traje de baño, salen al rescate Josué y Valentino, dos expertos en imagen masculina creadores de la firma VJ Asesores de Imagen, que nos aconsejan siguiendo las necesidades de cada uno, el cuerpo y la imagen que se quiere proyectar.

Ellos lo tienen claro: para lucirse a partir de los 50 lo primero es la actitud. Es decir, la postura, el estado anímico y lo que uno proyecta. "Es importante tener presente el tipo de cuerpo y también el estilo personal, pero, sobre todo, la actitud que le pongamos. De hecho, tal vez sea el aspecto de más peso a la hora de escoger un bañador ya que generalmente se utiliza sin ninguna otra prenda que le acompañe ("al menos a la hora del baño)". A partir de ahí empezamos a pensar con ellos en estampados y patrones, en cómo crear armonías o jugar con las diferentes piezas que cualquier otro outfit pueda tener. Lo hacemos siguiendo realidades que nos resultarán familiares:

Para los fofisanos

Lejos de desanimar a quienes se hacen llamar fofisanos, nuestros asesores les dan la clave para lucirse este verano, incluso con una tripa que se ha vuelto difícil de disimular. "Pudiéramos pensar que esta silueta es la que menos se puede lucir en bañador, pero lo cierto es que no solo dependerá del tamaño de su abdomen, también hay que tener presente cómo es el resto de su cuerpo; si tiene las piernas muy delgadas a pesar de la tripa, si tiene poco hombro, si es más alto… Nuestra recomendación es que utilice una bermuda no muy larga. Si tiene piernas delgadas, el tono sería más bien claro; si las tiene gruesas, le iría mejor un color más sobrio.

Y para darle un plus de personalidad, aconsejan utilizar sombrero como complemento. "Además de ayudarle con el calor, hará de apoyo visual pues compensará su silueta. Cuidado: si tu estatura es baja, es preferible escoger un sombrero de ala corta o media como mucho".

Para los bajitos

Los centímetros son solo un criterio más a tener en cuenta, pero a veces lo convertimos en un cliché para torturar un poco más nuestra autoestima. Hay hombres irresistibles que apenas superan el metro sesenta. Desde luego, no serán Josué ni Valentino los que consideren que los altos son más deseables o atractivos o que los bajitos tengan desventaja en traje de baño. La cuestión es acertar. Como recomendación general, apuestan por un bañador en tono liso, si bien matizan que también dependerá de su condición física. "Si es bajito pero atlético, le quedará muy bien un bañador tipo slip estampado o color llamativo. En todos los casos, debe huir de las bermudas muy largas (tipo surfero) o muy holgadas, ya que le harán aparentar aún más bajito".

Para los delgados

O empiezas a entrenar como si no hubiera un mañana para marcar músculo de aquí a que pises la arena o sigues la recomendación de nuestros asesores. "En este caso dependerá nuevamente del tipo de silueta que tengas, pues si tienes unos hombros amplios, aunque delgados, puede que luzcas bien un bañador tipo slip o de natación. Si no quieres arriesgar, la bermuda corta será la opción más acertada. Ojo: es importante que la bermuda no sea muy holgada, pues esto hará ver la pierna aún más delgada. Mientras, no estará de más tratar de tonificar algo ese bíceps, trasero, abdomen y pecho con algo de deporte, sinónimo de salud.

Para los 'cachas'

'A punto de cumplir 60, quiero rentabilizar mis horas de gimnasio, pero acorde con mi edad'. Quien piensa así no solo se mantiene bien, sino que conserva intacta la coquetería, virtud que despliega sobre todo cuando se quita la ropa. "En este caso, aunque se podría permitir prácticamente cualquier tipo de bañador gracias a su buena condición física, lo recomendable es que opte por colores más bien sobrios. Si le gustan los estampados, que escoja dibujos discretos y si es posible que utilice las prendas que acompañan al outfit, como la camiseta o camisa y calzado en tonos similares que le ayuden a crear armonía visual. No recomendaremos bermudas surferas pues es más común en hombres más jóvenes, aunque probablemente también las lucirá muy bien".

Para los realistas