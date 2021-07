Cabello masculino: lavarlo mal y otros gestos que acaban con su fortaleza y su brillo

Lo haces casi todos los días y no te das ni te cuenta, pero en el gesto de lavarse el pelo , aclararlo poco (seguramente deprisa y corriendo) y frotar enérgicamente con la toalla, estás haciendo todo lo que al cabello le viene mal, especialmente al de los hombres. De todo ello hemos hablado con la doctora Inma Romero , tricóloga en la clínica de injertos capilares MC360.

No hay que aguantar entre lavados, sino que hay que lavarlo cuando se necesite .

El cabello del hombre tiende a ser más grueso. Además, es más propenso a ser graso y tener caspa por sus condiciones genéticas. Las mujeres, por su parte, tienen el cabello más fino lo que conlleva, y en diversas facetas de su vida, a realizarse trabajos técnicos que lo hacen más sensible y quebradizo .

Los hombres pueden comenzar a mostrar signos de calvicie a partir de los 50 , aunque también depende de su genética, pero es cierto que con la edad la calvicie se hace más evidente. En los hombres que no tienen alopecia, su pelo también puede cambiar en otros aspectos con el paso del tiempo: pelo con menos calibre, más débil y más canoso .

¿Qué gestos no deben repetir los hombres cuando se lavan el pelo?

Hay una serie de cuestiones que los hombres deben evitar en su ritual de lavado. En primer lugar, no deben lavarse una vez el cabello con prisa y sin realizar una higiene óptima. Tampoco es recomendable usar las uñas para el lavado ni lavar con agresividad. No aclarar adecuadamente supone dejar residuos en el cuero cabelludo, por lo que se tiene que proceder a un aclarado adecuado. Y, por último, no se deben abusar de productos de acabado como la cera, fibra capilar, laca y otros que sirven para fijar el peinado.