Cirugía estética masculina: de feminizar a los hombres en 'señoras' a desarrollar su propia técnica

La revolución cosmética llegó al mundo del hombre cuando el cuidado personal dejó de ser un tabú. Todo empezó por el 'after shave' y siguió, una década y mucha inversión después, por las cremas hidratantes. Pero cuando hablamos de cirugía, la cosa es aún más compleja. Hasta hace muy poco, los tratamientos que se hacían hombres y mujeres seguía el mismo patrón . Eso trajo consigo el llamado efecto Señora Doubtfire, hombres cuyo rostro, tras las intervenciones (que se hacían de incógnito), parecía feminizado. Seguro que te vienen a la mente varios ejemplos entre actores y músicos. Algo que ya está cambiando en la vanguardia de la cirugía. Si estás pensando en hacerte algo, háztelo bien . Te desvelamos cómo y porqué llegó, por fin, la hora de lo masculino en los arreglos.

Un poco de historia

Si hay un pionero en el mundo de la cosmética masculina que rompió todas las normas imperantes y se atrevió a desafiar los clichés heterosexistas ese fue Jean Paul Gaultier . Su línea Monsieur fue un hito. Incluía desde polvos de sol hasta rimmel . Tras la sorpresa inicial uno acababa por preguntarse: ¿tiene género una base de maquillaje cuya función no es otra que ocultar imperfecciones? ¿Es femenino el hecho de querer ocultar las ojeras con un corrector?

La historia, esa sabia anciana, nos da las respuestas. Desde las cavernas, hombres y mujeres usaban pigmentos para adornarse . Qué decir de los rituales de belleza y posticería que usaban los nobles de la corte de Luis XIV. Incluso en remotas tierras africanas, ajenas a modas y tendencias, hay tribus como los Bororó en los son ellos, y no ellas, los que se maquillan. Por lo tanto, podemos concluir que atribuir género a una cosa tan natural como embellecerse carece de sentido .

De las cremas al quirófano

Y aquí los hombres, de nuevo esa inmensa minoría silenciosa, hemos salido perdiendo. Durante décadas ningún varón reconocía que acudía (casi de incógnito) a centros de estética , aunque su repentino rejuvenecimiento les delatara. Eso y, que con las siguientes visitas secretas, s us rasgos se iban feminizando .

La doctora Carmen Lorente, Directora del Área Médica del prestigioso centro estético The Beauty Concept, resume las principales diferencias de ambas fisonomías de esta manera: "los hombres suelen tener una nariz prominente y dan mucha importancia a proyectar la mandíbula y marcar el pómulo de forma lateral. La mujer, por el contrario, suele tener nariz más fina, su pómulo se proyecta más de frente y la mandíbula se define más cortante y posterior".

Cosas de hombres

Pero no sólo era cuestión de quirófano, otro tipo de tratamientos menos invasivos, como el bótox o los rellenos, tampoco se habían adaptado a la fisonomía del hombre. Según Lorente, “hasta hace poco, el ácido hialurónico y los productos de retensado facial y colagenización no estaban adaptados a las necesidades del hombre. Hoy, hay una amplia variedad de técnicas y productos que permiten que conseguir volumen y sujeción en zonas óseas. Los hombres buscan resultados naturales, que rejuvenezcan y que no paralicen”.