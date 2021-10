La moda de las barbas sigue tan viva como siempre. Ni siquiera las mascarillas han podido con ellas. El vello facial se ha convertido en una parte esencial del estilo de los hombres , ya sea por comodidad o pura estética, y no parece que vaya a desaparecer en el futuro cercano. No, al menos, cuando miles de hombres de todas las edades han estado experimentando con cómo les quedaría durante los duros meses de confinamiento.

Si nos decantamos por las tijeras, deberemos trabajar cuando la barba ya no esté mojada, sino humedecida, y ayudarnos de un peine y un espejo para poder calcular correctamente el corte. En este caso, lo primero que haremos será peinar el bigote, primero hacia delante y luego hacia abajo, y recortar todo el vello que sobresalga. Tras esto, peinaremos la barba y, de nuevo, recortaremos poco a poco el vello que sobresalga y no vaya hacia abajo. En este sentido, es importante que realicemos los cortes siempre en el mismo sentido y que vayamos zona por zona. Hasta que no termines con un lado, no pases al otro.