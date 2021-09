Sí ya has pasado por ese trago, quizás ahora lo que te preocupe es lucir una calva en condiciones y bien cuidada, así que no pierdas de vista los consejos que te vamos a dar. Igualmente si has optado por raparte a cabeza recuerda, ahora tu cabeza no tiene la protección del cabello y está expuesta más que nunca a un montón de agresiones, así que el hecho de que no quieras que aparezca no significa que te debas despreocupar y no cuidar como se merece.