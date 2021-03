Antonio Banderas (60 años) es el gran nombre de los últimos días. El actor malagueño, anfitrión y presentador de la gala de los Premios Goya 2021, lució un 'look' sobrio acorde al momento actual: chaqueta, camisa y pantalón negros. También se le vio con la barba recortada y tintada de negro , una apariencia que dista de las canas que lució en su momento. Con esa estética participará en 'Company', el musical que prepara para otoño de 2021, en el Teatro Soho Caixabank, su proyecto personal.

Colorar la barba es un proceso que exige ciertos pasos para hacerlo de forma segura, evitando chorretones, pegotes o impurezas que no deseas . ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Conoces los pasos y los aspectos que debes tener en cuenta para hacerlo bien? Te lo explicamos paso por paso.

Elige bien el tinte

Protege tu piel

Hazlo con cuidado, porque las manchas de los productos de tinte pueden durar incluso días. Si no lo tienes claro, lo mejor es que acudas a la barbería.

Usa brocha

Cuando hayas realizado la preparación pertinente conforme a las instrucciones del envase, será momento de comenzar a aplicar la solución. Para ello, lo mejor para repartirlo de forma eficaz es que uses una brocha o un pincel. Reparte el producto de forma equilibrada para evitar pegotes o trozos de la barba sin repasar y asegurate de que llegas a todos los lados.

Espera el tiempo necesario

Cuando hayas terminado, no te toques la barba. Deja que los pelos absorban correctamente el producto conforme al tiempo que se recomiende en el envase. Cuando haya pasado el tiempo recomendado, pasa una toallita por la barba y comprueba que el tono que has elegido se ajusta a lo que tenías en mente, retirando levemente una parte la solución que te has puesto.