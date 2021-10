Los cambios culturales también impulsan el fenómeno. "Los hombres se sienten cada vez más juzgados por el aspecto exterior", explica el doctor Artur Díaz Carandell , cirujano maxilofacial experto en cirugía estética facial de Instituto de Benito. Y si hay algo con lo que no se siente a gusto, cada vez duda menos en cambiarlo.

Quizá es el más extendido , aunque los datos de operaciones estéticas lo desmientan. "La cirugía estética no es solo para mujeres. A la vista está. Vemos que los hombres cada vez se cuidan más . Por ejemplo, hay muchos hombres que empiezan a hacer deporte a los 40 o los 45 años. La misma ilusión que nos hace empezar a correr a cierta edad es la que nos impulsa a querer mejorar alguna parte del cuerpo para estar mejor".

Afortunadamente, las técnicas de sutura son cada vez mejores y las intervenciones, también. En los nuevos liftings, por ejemplo, los puntos son prácticamente invisibles a las 72 horas. La cirugía estética ha tenido que avanzar necesariamente porque los pacientes ya no disponen de mucho tiempo para la recuperación. Pese a esto, no es infrecuente que aparezcan marcas importantes . "Las cicatrices aparecen muchas veces , pero el cuerpo es capaz de reabsorber y de eliminar estas cicatrices siempre y cuando las técnicas quirúrgicas estén bien hechas . También hay tipos de piel. Hay pieles tendentes a hacer más cicatrices. Nosotros valoramos qué tipo de piel tiene el paciente y cuál es la técnica más adecuada" .

Aunque nos sometamos a una intervención estética para rejuvenecer el rostro, el tiempo sigue pasando por él. "No requiere retoques continuos. Nosotros hacemos una cirugía y podemos estar 15 años sin ver al paciente. Cumplido ese tiempo, quizá necesite otra intervención, pero no por la operación anterior, sino por el paso del tiempo. Puede ser necesario que el paciente o la paciente se someta a otro cirugía". Esto es aún más probable si no se han dedicado los cuidados necesarios o se ha aumentado considerablemente de peso.