Eric Rutherford tiene 230.000 seguidores y, aunque su profesión es la de modelo, se define a sí mismo como 'creador digital'. El último eslabón de esta carrera, aupada por celebridades como Sharon Stone, una de sus fans, es la creación del podcast 'Not Just Pretty Pictures' ('No solo fotos bonitas') en el que entrevista a otros modelos, deportistas y personas inspiradoras. Antes de eso, en IGTV, ya ofrecía contenidos de coaching que fueron creciendo al mismo tiempo que la pandemia. Rutherford no solo ha tratado estos temas. Uno de sus posts más comentados, con 10.300 reproducciones, es el titulado 'I want you to vote' (Quiero que votes), publicado antes del duelo Trump-Biden. En él afirma que "no estamos solos, que podemos ayudarnos y que cada voto cuenta".