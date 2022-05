La actriz opina que debería hablarse sobre el sexo con más normalidad. "O tienes una conversación lasciva con tus amigos o tienes una realmente clínica, y me gusta estar en algún punto intermedio. Algunas personas necesitan una conexión emocional para ser sexualmente activas y algunas personas no quieren una conexión emocional para ser sexualmente activas , es decir, cada uno por su cuenta", explica.

La actriz de 'Mujeres Desesperadas' afirmaba que el mejor momento de su vida sexual no ha pasado , sino que está por llegar a sus 47 años.

La educadora e investigadora sexual Emily Nagoski hablaba en esta conversación sobre la mejor edad para tener sexo, y afirmaba que la edad promedio para tener sexo "magnífico" es de 55 años. Sobre este dato Longoria añadió riéndose: "Definitivamente esa no es la edad que iba a adivinar. Estoy tan emocionada, eso significa que mis mayores aventuras sexuales las tengo delante mía, y no detrás".

"Mi madre ni siquiera me dijo de dónde venía mi período, era como un tabú. No hablamos de eso, y ahora estamos en un mundo de mucha información", detalló la actriz. Longoria afirma que "el sexo es una de las formas más poderosas en que nos conectamos como humanos", "no solo físicamente, sino también energética y espiritualmente", contaba Longoria.