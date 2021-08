Fernando Simón ha cambiado de imagen y es noticia. No es de extrañar: el epidemiólogo de 58 años se convirtió en uno más en casa durante los meses más duros de pandemia y confinamiento. Y fue precisamente su imagen: su melena rizada, las cejas alborotadas y sus camisas de manga corta cuando apretaba el calor y los cárdigans de ochos cuando hacía frío los que, sobre todo para las generaciones más jóvenes, contribuyeron a convertirlo en una figura cercana a la que rendir devoción a su estilo : con memes. Pero ahora el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha reaparecido con una nueva imagen que no está exenta de intención: barba canosa, pelo corto y americana en pleno agosto . ¿Qué quiere decirnos?

El giro en su aspecto y su reaparición tras un mes de vacaciones han tenido lugar en su tierra, Zaragoza, durante el fin de semana. Allí ha recibido la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Villafeliche, el Premio Trevillano y su Medalla de Oro. Simón aparecía con una barba poblada y canosa, el pelo corto a ras y la americana azul marino. Un nuevo look que lo acerca sin embargo más a la imagen aspiracional de muchos hombres de su generación, con la cana y el poder que estas derrochan por bandera. Un aspecto más cuidado y favorecedor que, a pesar de que el epidemiólogo aclaraba que se debe a una cuestión vacacional ("durante las vacaciones no me afeito"), no parece del todo circunstancial.