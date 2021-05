Ejercitar no solo el cuerpo

La trayectoria de Rosón es la de una mujer apasionada por su trabajo. Dejó las finanzas hace años por el mundo de los cuidados estéticos. Primero desde la gestión y luego, dejando que sus manos 'hablaran'. En una formación a esteticistas corrigió a una de las asistentes y se dio cuenta del poder de sus manos. Desde entonces, no ha dejado de formarse, y así fue cómo llegó al yoga facial. "Yo hacía mucho entrenamiento de cuerpo y me daba cuenta de que todos esos ejercicios funcionaban del cuello para abajo. ¿Y del cuello para arriba?", se pregunta. Hace años el entrenamiento facial no existía y, lo que es peor, la actividad física de impacto podía empeorar arrugas y flacidez. Ahí es donde Ara Rosón vio un nicho por cubrir. Años después es un referente en esta disciplina y ha creado un método propio, Natural Lift, en el que, además del yoga facial, se utiliza como 'beauty tool' una pelota que sirve para destensar los músculos faciales.