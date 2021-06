Hombres y manchas solares: no es un problema solo de ellas

A punto de empezar un nuevo verano, busco las cremas solares para comprobar cuánto me queda , aunque sé que debo reponerlas. Una de ellas está prácticamente intacta . Yo suelo untarme de tal manera que parece que llevo escayola. Pero mi marido, no . Y recuerdo las súplicas de cada verano para que se proteja del sol. ¿Ocurre en más casos? ¿Los hombres son más propensos a las manchas solares y a las quemaduras porque usan menos fotoprotección? Para saberlo, contacto con uno de los mejores dermatólogos de nuestro país: Ricardo Ruiz Rodríguez , director de la Clínica Dermatológica Internacional y autor de 'Lo que tu piel dice de ti ', un completo recorrido por la salud y el cuidado de este órgano, el mayor de nuestro cuerpo y el más visible, desde todos los ángulos y para todas las edades.

Los hombres, los menos concienciados

Al margen de mi experiencia personal, basta con echar una ojeada a cualquier playa y piscina para darse cuenta de que los hombres, en general, utilizan menos cremas solares . El doctor Ruiz confirma la impresión cuando le preguntamos si los hombres mayores de 45 años se han protegido poco del sol: "Sí. Hace 30 años no había cultura de fotoprotección y nos poníamos a la sombra cuando ya estábamos quemados. Y el daño ya estaba hecho, ya que la piel, años después, manifiesta esas quemaduras solares en forma de manchas, arrugas, falta de elasticidad , y en algunos casos, cáncer de piel ".

Sin embargo, la falta de fotoprotección no ha hecho que los hombres acumulen más manchas en la piel, ya que muchas de ellas tienen origen en algunas hormonas femeninas. "Por lo general, los hombres no tienen más manchas. No tenemos melasma o mancha hormonal, que depende de los estrógenos u hormonas femeninas en sangre. Sin embargo, los hombres sí desarrollamos los llamados léntigos, que son manchas oscuras que aparecen en la cara o dorso de las manos”, explica este especialista.