Isabel Coixet alaba a Kate Winslet por ir contra los edadismos en su nueva serie: "Cuanto más desnudo es el rostro, más cercano"

La directora Isabel Coixet ha tenido un nuevo descubrimiento audiovisual: Mare of Easttown , la nueva serie protagonizada por Kate Winslet en el que se mete en la piel de una detective de un pequeño pueblo estadounidense que debe investigar un misterioso asesinato. Sí, pueblo pequeño y asesinato, una trama manida pero convincente y que consigue atraparte por la atmósfera creada. Pero más que por trama, que a Coixet no termina de convencerle "¿hacen falta más series de chicas desaparecidas y asesinadas? No" ha comentando, lo que la mantiene pegada a la pantalla es el personaje que interpreta Winslet.

"Siempre me ha gustado Kate Winslet, pero el personaje de la inspectora Mare en la serie Mare of Easttown me está dejando KO", comenzaba explicando la cineasta en un post de su Instragram tras publicar vía stories que había comenzado la serie. Pero, ¿qué es lo que le ha atrapado verdaderamente? "Hacía tiempo que no sentía una identificación tan grande con un personaje de una serie. Con su cansancio. Con su cabreo con el mundo. Con sus errores, sus malentendidos, su dolor, su soledad. Su ansia por la cerveza y las patatas fritas y todo lo que se supone que no conviene", comienza explicando sobre el complejo personaje que interpreta la actriz.