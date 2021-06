Kate Winslet es el tipo de belleza que los ingleses llaman 'an English Rose': formas redondeadas, sonrosadas, sanas, apacibles, abundantes… En 'Titanic' la actriz cautivaba a Leonardo di Caprio. 20 años más tarde, en la serie de HBO 'Mare of Easttown', Kate es una mujer real, con más curvas, más carácter y más determinación. Y no por ello menos atractiva y magnética. Pero los ejecutivos de la productora no le vieron la gracia a tanta naturalidad. Winslet es famosa en el mundillo por ser extremadamente tenaz cuando la ocasión lo requiere. Y esta lo requería.