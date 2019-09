Una piel diferente a cada edad: lo que debes saber para cuidarla a los 50, 60 y 70 años

¿Cómo cambia la piel y el rostro a partir de los 50 en hombres y mujeres?

Cambios hormonales y otros momentos críticos

Aprender a envejecer de joven

La mayoría de los expertos coinciden en que una buena piel en la edad madura se ha trabajado en la juventud, una etapa en la que precisamente por vernos bien, los cuidados no son exhaustivos. Respecto al poder real de las cremas, “depende de tu estilo de vida. Si no te has protegido del sol, has fumado, no has realizado una buena higiene… poco pueden hacer las cremas, por buenas que sean”, explica Elia Roó. “Podemos pedirles que cuiden, que mejoren la calidad y el aspecto de la piel, pero, evidentemente, no un lifting”, concluye.