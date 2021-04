Los problemas de alopecia afectan a la mitad de la población masculina, tanto que no se considera una patología, sino algo natural entre los hombres. Cada día perdemos una media de entre 50 y 100 cabellos . En la mayor parte de los casos, la caída del cabello se asocia a factores genéticos, pero, en muchas ocasiones, los malos hábitos pueden contribuir a una pérdida de la densidad capilar . Pasemos revista a los más habituales y de qué manera podemos corregirlos.

Cabello de hombre vs. cabello de mujer

También hay que tener en cuenta que la caída estacional , sobre todo en otoño, es normal. Pero si después no se recupera el ritmo de crecimiento normal , hay que sacar toda la batería de cuidados.

Medir la temperatura

El cabello tiene un comportamiento parecido al de la piel, y exige cuidados similares. Al igual que en la epidermis, los contrastes de temperatura en el pelo no son buenos. Hay que evitar lavarse el pelo ni con agua muy caliente ni muy fría. El agua muy caliente abre las fibras y la muy fría , durante mucho tiempo, desvitaliza el pelo y puede causar daños en la microcirculación del cuero cabelludo.

¿Cada cuanto hay que lavar el pelo?

Es una de las preguntas más escuchadas por los dermatólogos. Y casi todos apelan al sentido común: lavarse el pelo cuando está sucio , lo cual dependerá de la grasa que produzcamos, el ejercicio físico , los factores ambientales (en el campo el pelo se ensucia menos que en la ciudad por la contaminación) y... el estrés . El estrés hace que estemos en una situación de inflamación , con el cortisol como hormona estrella, que también afecta a la salud del pelo, h aciéndolo más graso o más quebradizo . El resultado es que ante un pelo indomable, tendemos a lavarlo más de la cuenta para intentar recuperar su belleza. Y si no lo hacemos bien, entramos en un círculo vicioso, así que la siguiente cuestión es clave.

¿Cómo hay que lavarlo?

Casi nadie lo hace bien. ¿Cómo hay que lavarse el pelo? Masajeando suavemente el cuero cabelludo, sin frotar en exceso . Si está muy sucio hay que realizar dos lavados para asegurar que se elimina toda la suciedad . Es fundamental utilizar el champú adecuado según c ada tipo de cabello y estar muy pendiente de las necesidades del pelo, según la estación del año. En esto, las estrategias 'planas' o de rodillo (el mismo champú y acondicionador siempre) no funcionan.

¿Cómo escoger el champú adecuado?

O los champús adecuados, porque, como decíamos, la mejor recomendación para el pelo (y para la piel) siempre es personalizar los tratamientos al máximo. Entre la abundante oferta de champús, hay que saber identificar el problema y escoger el adecuado : champú hidratante para el cabello seco; regulador para el graso; anti-caspa para los que padezcan este problema; especial para cabellos decolorados o con tintes, si tienes mechas o has optado por un rubio extremo. Cuando hay problemas graves, el tricólogo o el dermatólogo te prescribirá fórmulas específicas o incluso algún complemento oral para redensificar el pelo . Y si tienes el pelo, largo, la mascarilla es imprescindible una vez a la semana. Si quieres aumentar la frecuencia, sólo en puntas.

Por último, si la caída del pelo es alarmante, no te compres un champú anti-caída. No logran penetrar en el bulbo piloso, así que no pueden incentivar ningún crecimiento.