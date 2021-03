Mesoterapia capilar: la técnica anticaída de pelo que llega sin bisturí a las capas profundas de la piel

Pelo débil, quebradizo, sin fuerza y, además, escaso. Cada cambio de estación supone una época de estrés para el cabello de hombres y mujeres. Ya sabemos que el champú anti-caída no funciona porque no llega al folículo piloso y, por tanto, no estimula el crecimiento. Si buscamos una opción eficaz, la mesoterapia capilar puede ayudarnos.