Estás ahí, ahí. Llevas un tiempo viendo que tienes menos pelo y más débil . Sabes que el trasplante o injerto capilar está a la orden del día. De hecho, es la intervención de cirugía estética más demandada por los hombres . Pero todavía no quieres pasar por quirófano ni tampoco ver cómo tu imagen cambia drásticamente. O puede ser que te hayas decidido y que te hayas sometido a un trasplante capilar, pero, una par de meses después de la intervención, quieras aparentar mayor crecimiento hasta que se desarrolle el nuevo cabello. En ambos casos, las microfibras capilares pueden ser tu alternativa

Ahora ya están al alcance de cualquiera y en plena expansión. Además de marcas cosméticas específicas, incluso pueden encontrarse en algunos supermercados. Se trata de un producto inocuo, ya que no causan ningún tipo de interacción negativa con el cabello ni con los folículos pilosos o cuero cabelludo, pero sí logran su objetivo de disimular muy eficazmente cualquier indicio de calvicie. Y no solo eso.