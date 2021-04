Niacinamida, el básico que no falta en la rutina de belleza facial de los hombres más atractivos

Tener una piel bonita no es solo cosa de mujeres. A pesar de que la mayoría de productos y campañas publicitarias siguen enfocados a un público femenino, cada vez son más los hombres que deciden usar cosméticos en su día a día para combatir los signos de la edad y lucir una tez firme , sana y bien nutrida. Según los datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, más de la mitad de la población masculina de España se preocupa por mantener un aspecto joven, y un 61% se sienten más atractivos cuando se arreglan.

No cabe duda de que la cosmética masculina ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en una oportunidad de negocio. En los últimos años, el creciente interés de los hombres por la imagen propia ha llevado a las grandes firmas a producir nuevos cosméticos destinados a eliminar las imperfecciones cutáneas y proteger la piel de las agresiones externas.

Ahora que el coronavirus nos ha obligado a llevar mascarilla y que nuestra tez es más sensible que nunca a los problemas de irritación, acné y rojeces, hay un ingrediente que se ha convertido en el Santo Grial de las rutinas de higiene facial: la niacinamida, un derivado de la vitamina B3 que podemos encontrar en todo tipo de productos de belleza y que ha ido ganando una gran popularidad gracias a sus múltiples beneficios.

¿Qué es la niacinamida?

Sus funciones son varias. Aparte de actuar contra el enrojecimiento, los poros y el acné , este ingrediente ayuda a disminuir las manchas cutáneas, a controlar el nivel de sebo y a mejorar la renovación celular. Además, fortalece la barrera cutánea, repara los daños provocados por la exposición solar y fomenta la producción de colágeno para mejorar la hidratación y elasticidad de nuestra tez, por lo que no solo nutre y mejora el aspecto de nuestro rostro, sino que también atenúa los signos del envejecimiento.

No obstante, la gran ventaja que este compuesto tiene sobre otros ingredientes es su altísima tolerancia, que permite que se adapte a cualquier tipo de piel sin riesgo de sufrir irritaciones.

¿Cómo puedo incluir la niacinamida en mi rutina facial?

A la hora de incorporarlo a nuestra rutina, podemos usarlo tanto por las mañanas, como protector para el sol, como al final del día, para reparar y aliviar nuestro cutis , y combinarlos con otros ingredientes como el retinol. No obstante, los sérums y las cremas de noche son los cosméticos que mayor concentración tienen, así que, si quieres aprovechar al máximo sus propiedades, es preferible que apuestes por este tipo de productos.

La niacinamida es la nueva estrella de las rutinas faciales, pero si quieres incluirla en tu neceser, no te precipites: puede que este ingrediente sea apto para todas las pieles, pero eso no implica que todos los productos que lo utilicen sean buenos para ti. Por ello, antes de hacerte con cualquier cosmético que lo incluya, asegúrate de que es apto para tu cutis. Los remedios contra la piel grasa no funcionan en las pieles resecas, y viceversa.