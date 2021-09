Vernos como somos, pero un poco mejor. Hace tiempo que la cirugía estética no busca planchar , sino rejuvenecer el rostro de manera natural . En 1910 se realizó el primer lifting de la historia. En este tiempo, ha logrado posicionarse como la mejor técnica para recuperar la juventud de la cara, nuestra primera tarjeta de presentación. En los últimos 15 años, la cifra de liftings faciales ha aumentado una media del 20% y la franja de edad se ha adelantado una década , situándose en torno a los 40 o 45 años.

El estiramiento facial es la intervención más efectiva y una técnica a la que se han dedicado recursos y años de investigación. El objetivo final es alcanzar resultados profundos y duraderos con poco postoperatorio, el principal inconveniente del lifting. "Respecto a hace 60 años, las cirugías de hoy son más seguras , lo que no quiere decir menos invasivas, pero con menos tiempo de recuperación. En el mundo actual no hay tiempo para operarse y estar 15 días de baja . Lo que estamos buscando es cómo tener el mejor resultado con el mínimo postoperatorio", señala Díaz Carandell.

¿En qué consiste? "Levantamos el tejido sin necesidad de despegar apenas la piel y reconstruimos los ligamentos que se han distendido a través de los años. Con ésta nueva técnica actuamos por espacios anatómicos profundos donde no hay vasos sanguíneos, para reconstruir los cimientos del rostro como no se había podido lograr antes", explica Díaz Carandell.

La definición de la línea mandibular, uno de los atributos de un rostro joven, y el aumento de la mandíbula, la característica más acusada de un rostro masculino, son las otras intervenciones más solicitadas. En todos los casos, el objetivo es minimizar la huella estética, el residuo de producto que no puede eliminarse y que termina creando volúmenes indeseados, y preservar la expresión natural. "Sabemos que hay productos que producen una huella estética importante y hay que huir de ellos. Lo que buscamos, más en el caso de los hombres, es la naturalidad, rejuveneciendo sin excesos. Al igual que a las mujeres, no quieren tener 20 años. No les importa aparentar su edad, pero sí quieren verse mejor", asegura este experto.