Nuria Roca, sobre asumir la edad: "Quiero estar atractiva, pero tampoco que parezca que tengo 30 años"

La edad no es un problema para Roca

En una entrevista concedida a Lecturas, la presentadora no ha dejado de lado los 50, una edad de la que no huye, más bien lo contrario, se siente cómoda sabiendo que en menos de un año alcanzará esa cifra. "Con la edad tengo una relación bastante sana" , ha comentado a sabiendas que cumplir años es ley de vida y que no queda otra que cuidarse.

Pero claro, para ella más años no es sinónimo de verse peor, por eso recurre a algunos productos para el cuidado. "Tengo un santuario de cremas en el baño, me pongo de todo", ha reconocido abiertamente, pues se considera una mujer muy presumida y cuidarse es algo que "me gusta y me entretiene", ha comentado en la entrevista tras cumplir 49 años rodeada de sus hijos.