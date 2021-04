El clásico "¡sonríe!" de las fotos se te da francamente mal. De hecho, tienes pocas imágenes en las que aparezcas sonriendo . La causa está en la forma de tu sonrisa, no del todo alineada y simétrica. Tus hijos sí han llevado ortodoncia , pero tú no y piensas que ya se te ha pasado el momento . Además, crees que es un proceso largo, doloroso e incómodo. Estás pensando en los brackets metálicos de toda la vida, pero la ortodoncia invisible puede facilitarte el camino hacia una sonrisa bella y una buena salud bucal. Para saber más, hemos hablado con el doctor Khaled Kassem , jefe de ortodoncistas de la Clínica Impress.

Sí, la ortodoncia invisible es igual de eficaz que la ortodoncia tradicional, con brackets metálicos. La invisible lleva con nosotros más de 20 años de trayectoria, no es una técnica novedosa. Lo que sí lo es y está revolucionando el sector es que este tipo de tratamientos están ahora al alcance de más personas . Hasta hace muy poco se trataba de una solución de lujo para alinear los dientes que muy pocos se planteaban. Ahora cada vez más se posiciona como la mejor opción, no solo para adolescentes sino para todas las edades gracias a que son aparatos muy cómodos, higiénicos y prácticamente imperceptibles.

En primer lugar, una de sus principales ventajas es la gran comodidad que ofrecen, pues uno no se da cuenta que los lleva puestos. Se ajustan como una segunda piel y se deben retirar únicamente para comer. Además, al ser removibles, uno puede seguir con su estilo de vida y su rutina diaria como siempre. Desde hacer todo tipo de actividades sin miedo a sufrir lesiones, a comer cualquier tipo de alimento, todo es posible con los alineadores. Quienes los llevan ya no tienen que preocuparse porque no podrán comer algún tipo de alimento, por ejemplo, ya que se quitan para comer. Este hecho con los brackets era impensable pues hay alimentos considerados prohibidos que pueden dañar el aparato metálico o resultan incómodos de comer.