Es probable que estés buscando regalo para tu padre y que lo primero que te venga a la cabeza sea el socorrido perfume . Pero no, tu padre no es de esos. Tu padre se va de concentración de 'pingüinos' , el encuentro motero que cada invierno se da cita en Valladolid, te enseña orgulloso las entradas de los conciertos del Boss y se recrea contándote cómo fue ver a los Stones en el Calderón . Estás de suerte. Para esos padres ya hay una gama de perfumes pensada para ellos.

Purple Haze, acorde de cannabis para el rockero superviviente

The Club, de Scalpers, para padres 'piratas'

El toque gamberro y la sastrería clásica. La propuesta de la firma sevillana Scalpers es pura paradoja. La marca acaba de sacar su nueva fragancia, acorde con los valores de la casa: por un lado, buena factura; por otro, audacia, exactamente igual que lo que transmiten sus camisas y sus americanas. El perfume de Scalpers se llama The Club y huele a osadía: pomelo y maderas, el cítrico unisex y el aroma de los perfumes masculinos de siempre. El frasco recuerda a una chaqueta de corte impecable y el tapón es una bobina de hilo. El toque canalla viene por el propio logo de la marca: una bandera pirata. No hay símbolo rockero más universal. The Club es el perfume perfecto para los padres que disfrutan viendo (una vez más) 'Easy Rider' y después 'Extraños en un tren'.