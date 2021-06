El frío puede destruir las células adiposas, sin dañar la piel o el tejido circundante, fue la idea detrás de la criolipólisis, la ciencia en la que se basa el Coolsculpting.

El procedimiento CoolSculpting congela la adiposidad localizada, consiguiendo destruir las células grasas en diferentes zonas del cuerpo.

Con la inminente llegada del verano, nos volvemos locos buscando el mejor método para perder tripa y volumen. Y, es que ¡ya está en marcha la operación bikini! Son muchos los que año tras año tratan de hacer desaparecer cartucheras, grasa localizada y ese extra de volumen que se acumula y no logramos eliminar. Ahí es cuando puede entrar en acción el CoolSculpting, una técnica que utiliza el frío para acabar con esas células de grasa localizada tan difíciles de eliminar.

El CoolSculpting es una tecnología de Zeltiq-Allergarn que utiliza el frío intenso de una forma controlada para congelar las células que se quieren eliminar. ¿Y lo mejor? Es que solo se focalizan esas células que acumulan la grasa ¡sin dañar el tejido circundante!.

Es un tratamiento indicado tanto para mujeres como para hombres, que deseen reducir la grasa localizada en ciertas zonas del cuerpo. En las semanas siguientes al tratamiento, las células congeladas se eliminan de forma natural. Por lo que no volverás a acumular grasa con ellas.

Una vez eliminadas, el organismo no las reproduce, a no ser en casos de extrema obesidad. Esto no significa que se eliminen todas las células que acumulan la grasa, sino que disminuye considerablemente el número de ellas. De este modo se consigue una notable pérdida de volumen que no de peso.

Habitualmente, las sesiones de CoolSculpting suelen tener una duración de 1 a 3 horas, que dependerá de la cantidad de ciclos recomendadas por el médico para cada caso particular. Durante este tiempo, el paciente podrá relajarse y no tendrá que hacer nada, sus molestias son tan mínimas y ligeras, que solo se sentirán al comienzo del tratamiento. El resto del procedimiento no requerirá mayores problemas, ya que es un tratamiento indoloro.

Los primeros resultados comienzan a apreciarse a partir de la segunda o tercera semana de pasar por una sesión de CoolSculpting. A medida que las células muertas de grasa se vayan eliminando, notaremos cómo se evidencia aún más la pérdida de volumen. Entre el primer mes y el tercero tras el procedimiento, notarás cómo el contorno de tu cuerpo ha cambiado y ¡ha disminuido su volumen!

Estas células que se reabsorben no vuelven a aparecer ¡pero las que ya existen sí puede que crezcan! Así que no te confíes y no dejes de lado esa dieta que tan bien te estaba funcionando, sigue yendo al gimnasio para estar en forma, sal a correr… ¡Sigue manteniendo una vida saludable!

Cada paciente tiene unas características diferentes y cada zona del cuerpo también. Tienes que tener eso muy en cuenta, ya que puede que necesites más de una sesión para eliminar el volumen que buscas. Sin embargo, podemos adelantarte, que habitualmente cada zona tratada requiere de 1 a 3 sesiones. También debemos mencionar, que a partir de la primera sesión ya comenzaras a ver resultados sorprendentes en tu cuerpo, aunque será necesario continuar con las indicadas por el médico, para lograr tu objetivo.

¿Qué zonas se pueden tratar?

Papada

Pecho de los hombres

Brazos

Adiposidades en el busto

Flancos

Abdomen

Cartucheras

Banana subglútea

Cara interna del muslo

Cara interna de las rodillas

¿Algún efecto secundario?

Durante el procedimiento puede que experimentes un pinchazo, un poco de succión o ciertos momentos de incomodidad ¡al fin y al cabo estamos congelando las células! Después de la sesión, es posible que tengas algunas zonas rojas durante un tiempo, que notes un poco de hinchazón o la zona ligeramente (muy ligeramente) dolorida.

Rara vez suelen ocurrir problemas, ya que antes de pasar por el procedimiento hacen un estudio personalizado de tus antecedentes, enfermedades. Sin embargo, la experiencia de casi todos los pacientes durante y después del tratamiento, son mayoritariamente positivas, en comparación con los pocos efectos secundarios y complicaciones que podrían presentarse en pocos de ellos.

Además, hay que tomar en cuenta que es mucho menos invasivo que otros métodos de reducción de grasa localizada que podrían originar moratones, cicatrices, imposibilidad de realizar durante algunos días las actividades cotidianas, etc.