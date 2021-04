El auge de la masculinidad

¿Cómo se realiza este tratamiento estético?

La masculinización facial es una técnica mínimamente invasiva, sencilla e indolora . Consiste en la infiltración de rellenos de ácido hialurónico en la mandíbula y a lo largo del óvalo para redefinir y dar volumen a nuestro rasgos, aumentando el ángulo mandibular y la proyección del mentón. Al no ser una cirugía, esta técnica no requiere de anestesia y suele realizarse con agujas pequeñas y en varias sesiones que pueden durar de entre 20 a 45 minutos, dependiendo de las zonas que se quieran tratar.

No obstante, si estás pensando en someterte a estos retoques, piénsatelo bien, porque no son especialmente baratos. El precio medio de este tratamiento suele superar los 500 euros, así que no te precipites. Tu rostro tal vez no sea igual que el de los filtros, pero la belleza es muy subjetiva.