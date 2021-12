Rasgos que convierten a un hombre en atractivo: de la voz a los valores morales

Además, no somos quién para establecer los cánones de la belleza ni los rasgos que debe reunir un hombre para que se convierta en “el elegido”. Si estamos enamorados nos da igual que tenga tripa, los pies planos y que sea peludo como un oso. Lo que a mí me pirra no es lo mismo que empujó a mis allegados a elegir a su pareja. ¡Menos mal! Porque entonces ya no seríamos allegados…