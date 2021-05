En diez años: los hombres, nuevos clientes

La novedad es que ya no es cosa de mujeres. "Los hombres han pasado a estar muy pendientes de su aspecto. Antes no se les exigía. Ahora, de una manera no imperativa, se ve un interés. Las mujeres, además, opinan sobre los hombres. Y ellos se sienten aludidos al tiempo que sienten menos vergüenza hacia el hecho de someterse a cualquier tratamiento. Se someten a ellos según sienten o no mayor presión social", asegura el doctor Artur Díaz Carandell, cirujano maxilofacial experto en cirugía estética facial, en feminización facial y en injerto capilar del Instituto de Benito.