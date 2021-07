Desde noviembre de 2014 es embajador de Buena Voluntad de UNICEF. "Con su desempeño en el mundo del deporte, logra involucrar a la opinión pública en los problemas de la infancia y la adolescencia", argumentaba entonces la ONG sobre la elección de Mancini. Desde entonces, ha sido la imagen y la voz de varias campañas como 'Futbolistas en apoyo de Unicef' o 'One Unicef Response'. La última y más destacada ha sido 'Vacunémonos todos' a favor de la vacunación anti Covid.

Desde marzo de 2021 es embajador de la marca italiana de ropa masculina Paul and Shark. Por ello, todas las apariciones públicas del técnico, al margen del terreno de juego, siempre cuentan con el estilismo de esta marca. "Inmediatamente me sentí en sintonía con esta compañía, italiana e internacional. Compartimos los mismos valores: respeto por las personas y la naturaleza, y el amor por la aventura y la belleza", señaló el técnico cuando se anunció su vínculo con Paul and Shark.