No queremos amargarte las fiestas, pero si uno de tus propósitos de 2022 es entrar en los pantalones de 2021 , es mejor que desde ya, cuando empiezan los homenajes gastronómicos , adoptes algunas de las pautas que vamos a compartir. Todas ellas forman parte de las recomendaciones de nutricionistas y expertos en dietética y son efectivas porque responden en gran parte a los mecanismos que nos hacen engordar. Y, por si no había quedado claro, resultan igual de aconsejables y eficaces en mujeres y hombres . Ellos también sufren del Efecto Santa Claus : cintura, contorno y abdomen más voluminosos en la ya pesada cuesta de enero.

Es clave que te sirvas solo una vez y comas únicamente lo que te hayas servido de primeras. No repetir es muy importante para no acumular calorías extras. Para no sacrificar la variedad de los alimentos, el plato tendría que incluir de primeras proteínas, verduras e hidratos. La ración de proteína no debería de sobrepasar el tamaño de la palma de la mano, un indicador que muestra fácilmente nuestras necesidades calóricas. Como truco extra, el tamaño del plato también importa. Tendemos a llenar los platos, así que si utilizas recipientes más pequeños, te ayudará a medir las calorías.