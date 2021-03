Y es que cortar demasiado o sin saber puede provocar que acabemos con un look muy artificial y poco favorecedor, justo lo contrario a lo que buscamos cuando decidimos dejarnos barba. Por ello, si estás pensando en aprovechar estos años tan convulsos para probar nuevos looks, presta atención a estos sencillos consejos que te ayudarán a resaltar tu mentón de forma natural.

Un símbolo de atractivo físico

Las mandíbulas prominentes, cuadradas y bien contorneadas son uno de los grandes deseos estéticos de los hombres . Tener unos rasgos faciales bien definidos es sinónimo de juventud, seguridad, fuerza y atractivo, por lo que no es de extrañar que, a la hora de dejarse barba, muchos teman que su mentón se pierda entre la mata de pelo o que se forme una falsa papada que de sensación de flacidez a su rostro.

Para que esto no ocurra, es fundamental que tengamos una barba bien definida y cuidada . Olvídate de dejar que el vello crezca a su libre albedrío: si queremos sacarle partido a nuestros rasgos, debemos tener paciencia y, sobre todo, perseverancia . ¿Has oído eso de que la práctica hace el maestro? Con el afeitado ocurre lo mismo, así que no desesperes. Antes o después, conseguirás lucir una barba perfecta.

¿Cómo puedo resaltar mi mandíbula?

Si queremos sacarle partido a nuestro mentón con nuestro afeitado, lo primero que debemos saber es definir la línea del cuello, es decir, el dónde empieza y dónde termina nuestra barba. Esto será fundamental para no dejar demasiado vello y para no cortar en exceso . Para encontrar esta línea, colócate frente al espejo y pon un dedo en forma horizontal justo encima de tu nuez. Aquí es donde haremos nuestro primer corte. Tras esto, gira el cuello y continua esta misma línea hacia ambos lados. Finalmente, desde ambas orejas, traza una línea vertical hacia estos dos puntos. Te deberá quedar una especie de L que te marcará por donde tienes que empezar el afeitado.

Una vez hayamos definido nuestra línea del cuello, tendremos que deshacernos del vello sobrante y, para ello, comenzaremos en la zona horizontal. En este momento, es importante que utilices una buena navaja o maquinilla para facilitarte el rasurado y evitar posibles heridas. Una vez termines de afeitarte, alza un poco el cuello. Esto te permitirá saber si te has rasurado bien o mal. En caso de éxito, verás que el vello ha formado una especie de U invertida en tu cuello.

Afeitada esta primera parte, tocará hacer lo mismo con los laterales. ¿Recuerdas las L que hemos marcado al principio? Ellas serán tu guía a la hora del rasurado, ya que tendrás que eliminar todo el vello de tu cuello que delimite con ellas. No obstante, en este punto no vayas con prisas: es importante que el corte se haga con cuidado para que no quede de forma abrupta.