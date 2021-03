¿La vacuna reacciona con los implantes de ácido hialurónico?

Los implantes de ácido hialurónico no aparecen como contraindicación en ninguna de las fichas de las vacunas que se están administrando, aunque sí hubo incidencias durante el periodo de ensayo . "La FDA [Food and Drug Administration, la institución norteamericana equivalente al ministerio de Sanidad] detalló tres casos de reacciones adversas frente a las 32.000 vacunas administradas de Moderna", señala Petra Vega.

La facultativa señala que algunos casos quizá no se han reportado por ser muy leves. En su opinión, ninguno de estos efectos colaterales debe ser un factor que paralice una vacunación : "la infección por Covid puede desencadenar otras enfermedades más peligrosas que estas reacciones. El coronavirus se para con una vacunación alta que impida ingresos hospitalarios u ocupación de UCIs o que otras enfermedades graves, como el cáncer, no puedan tratarse por la alta ocupación hospitalaria", advierta Petra Vega.

¿Es un riesgo que existe en la mayoría de las vacunas?

Respecto a las posibles reacciones graves, aún no hay constancia de que se haya producido ninguna y algunos expertos afirman que tendría que haber previamente una predisposición genética del paciente. "Tenemos tan pocos casos reportados que no podemos afirmar nada con rotundidad. A medida que sepamos más, podremos hacer una estadística ", explica Vega.

Si hay reacción: cómo es y qué hacer

Si te llaman para vacunarte y tienes un relleno

Si vas a infiltrarte un relleno y no te has vacunado

En este caso depende de si ya has completado o no el proceso de vacunación. Es decir, de si ya te has puesto la primera dosis o ninguna. Si no has recibido ninguna dosis, te sometes al implante y te llaman para vacunarte, como en el caso anterior, habrá que retrasar la vacunación al menos 15 días.