Estés del lado del diccionario o en el del escritor irlandés, lo único cierto es que la elegancia no ha pasado de moda. Tarde o temprano, uno desea dejarse llevar por ella, ya sea en una cita, una boda o para ir a la oficina. Pero no todo el mundo consigue destilar clase. Eso, afortunadamente, puede cambiar. Tanto si es tu caso como no, es fundamental seguir unas reglas básicas que no consisten precisamente en seguir las tendencias de la moda, más bien en ser fiel a uno mismo. Te las contamos en el vídeo.