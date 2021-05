Los editoriales de moda y las redes sociales nos anuncian que ha vuelto. En TikTok el hashtag #mullet viaja a la velocidad de la luz , así que no es raro que alguno de tus hijos te pida ir a la peluquería para emular a algunos de sus ídolos; entre ellos, Javier Calvo o Úrsula Corberó . Lo que probablemente no sepa es que ese estilismo tiene 50 años y que, más que una propuesta cool, en sus inicios se veía como algo más subversivo y quinqui, con un punto antisistema que luego explotaría en la estética punk ochentera . Con los años, llegó al mainstream de la televisión. Para muestra, el propio McGyver.

Jugar con la desproporción

De las cajas de pescado a los estudios de grabación

La técnica de un corte arriesgado

Técnicamente, el mullet no tiene nada de antisistema. Requiere el paso ineludible por la peluquería, al menos cada mes y medio, y la intervención de un peluquero con una técnica de corte excelente. Se trata de un estilo limpio y depurado, la desproporción está medida al milímetro y hay que conocer muy bien la naturaleza del pelo porque no se adapta a todas las texturas. Los cabellos muy rizados no dejarán apreciar el corte, más indicado para pelo liso o ligeramente ondulado. Aun así, no es un corte rígido y permite jugar con un peinado más o menos marcado. ¿Lo más importante? Mantener siempre el mechón o mechones de atrás sueltos y lacios.