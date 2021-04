Bohemian Grove, el campamento para ricos en el que participaron Ronald Reagan y Richard Nixon

Si no eres miembro, no estás invitado a este campamento para ricos. La prensa también está vetada y trasciende muy poca información. Menos aún se publican fotografías de todo lo que acontece anualmente.

La historia del Bohemian Club

Un campamento exclusivo para ricos, poderosos y futuros presidentes

Parece por tanto una ironía que el lema del Bohemian Club sea: Weaving Spiders Come Not Here (en español, las arañas que tejen no vienen aquí). Se trata de una frase del segundo acto de la obra Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Presupone que los problemas del mundo y los negocios deben dejarse a un lado cuando se participa en las actividades del campamento.