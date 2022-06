Cuánto dinero tiene Leo Messi: sus negocios más allá del fútbol

La fortuna de Lionel Messi asciende a US$ 1.200 millones. Esta suma contempla sus ingresos como futbolista y patrocinios, según reveló la revista Forbes en agosto de 2021. De acuerdo con el portal especializado en finanzas, el jugador argentino ha conseguido US$ 875 millones por su labor en el campo de juego y US$ 375 millones por publicidad.Forbes también da cuenta que el ingreso del jugador argentino podría haber sido mayor, ya que durante la pandemia tuvo un recorte de entre US$ 25 y US$ 75 millones de sus bonificaciones y salario.