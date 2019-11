Víctor Manuel revela secretos de mesa: así comen Ana Belén, Serrat, Miguel Ríos o Gurruchaga

Ocurre que los amigos de Víctor Manuel son grandes estrellas de la música española y que sus manías en la mesa nos interesan. Hemos sabido así que Ana Belén, como madrileña de pura cepa (nacida en la castiza calle del Oso), adora la casquería, hasta hace nada un subproducto cárnico que costaba encontrar en una gran superficie; que su idea del paraíso es cocinar los domingos para toda la semana mientras escucha 'El carrusel'; que Joan Manuel Serrat es un tiquismiquis cuando come por ahí (esperemos que solo por ahí y que en casa sea de mejor conformar); que Miguel Ríos no come, devora; que Javier Gurruchaga tuvo los arrestos suficientes para pedir una modesta tortilla a la francesa en el templo de Juan Mari Arzak, y que el propio Wyoming es, según él, "el que mejor come de España" o por lo menos el que se lo come todo.