Brasas, carne, paciencia y ganas de disfrutar. Este no es un libro para eruditos que quieran conocer las características organolépticas que le regala cada tipo de leña a cada corte de carne. Aquí no se diserta -cosa que se agradece mucho—sobre la potencia calorífica del nogal frente a la del quebracho argentino, la haya o el roble. No es un manual técnico de la distancia, la temperatura y el ángulo al que hay que colocar la parrilla persiguiendo la perfección en una chuleta vuelta y vuelta. No lo es aunque contenga algunas pistas. La barbacoa (editorial Debate) es el libro de dos tipos que se lo saben todo del mundo barbacoa pero que saben más de la vida. Asumen que la gente antes de leerse una tesis sobre leñas suele ir al supermercado a por un saco de carbón vegetal y a disfrutar.