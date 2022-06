Una de las industrias más potentes de Estados Unidos es la restauración : millones de norteamericanos trabajan en locales de todo tipo, desde restaurantes de lujo, a establecimientos de comida rápida, pero lo cierto es que hay un problema muy grave de base. Los dueños no encuentran camareros, y no por falta de trabajadores, porque la tasa de desempleo en el sector duplica la media nacional.

Después de que el golpe inicial de la pandemia de coronavirus y las restricciones que obligó a imponer dispararan el desempleo a niveles históricos, ahora que la situación ha mejorado, muchos negocios se topan con un problema inesperado: no encuentran candidatos para cubrir sus puestos vacantes.

Según la Federación Nacional de Negocios Independientes , un 40% de los empresarios a los que se encuestó en febrero dijeron que no habían encontrado trabajadores para desempeñar nuevos empleos. Bill Dunkelberg, economista jefe de esta asociación empresarial, afirmó que "encontrar trabajadores cualificados se ha convertido en una cuestión crítica para las pequeñas empresas en todo el país".

A raíz de la crisis de la covid, el gobierno de Joe Biden amplió las ayudas a los desempleados y quienes reúnan las condiciones tienen derecho a recibir US$300 a la semana, que se suman a las prestaciones ya vigentes en cada estado. No obstante, no todo el mundo está de acuerdo, Katharine G. Abraham, profesora de Economía de la Universidad de Maryland y comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno estadounidense entre 1993 y 2001, cree, en cambio, que las ayudas "han jugado un papel menor, porque todo el mundo sabe que no van a durar para siempre". Además, el desplome del flujo migratorio iniciado en la presidencia de Donald Trump es el segundo elemento a considerar. Los extranjeros regulares y sin papeles suman un 20% de los empleados del sector, según el centro de estudios Pew Research.