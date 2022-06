El camarero, el último héroe de los tercios de los bares españoles

Pero la figura del camarero, que amerita reconocimientos y homenajes por su pericia y dedicación, es noticia por otro motivo. Sus condiciones laborales, en más casos de lo deseable, se parecen más a las de las minas del rey salomón que al de una empresa moderna. Es peliagudo entrar en estadísticas y porcentajes, pero desgraciadamente son muchos casos. Trabajan ocho, diez o doce horas -más allá de lo que reconoce cualquier convenio- pero cotizan , en muchos casos, por la mitad . O sea, que trabajan diez años y cotizan cinco a efectos de desempleo y pensión. La precariedad es máxima: días de descanso que no se respetan, días de fiesta que se reconocen solo a modo de inventario, no hay carreras profesionales. Muchos se enteraron de las consecuencias de esta praxis indeseable cuando fueron a cobrar el Erte de la pandemia y comprobaron que su sueldo era justo la mitad, o sea la parte cotizada.

Pero lo peor es que este debate se ha abierto paso aparejado a una idea que recorre España: hay una crisis de camareros . No hay camareros suficientes para cubrir la oferta de la hostelería española. En la Costa Brava, donde el factor de la estacionalidad lo agrava todo, necesitan cientos de camareros para abrir sus negocios este verano. Pero es un secreto a voces que las condiciones del sector expulsa a sus profesionales y disuade a quienes se acercan. Y se escandalizan, como el inspector Renault en Casablanca: “Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega”, decía el tipo tras recibir el sobre con su cohecho correspondiente.

Un país que depende del turismo haría bien en tomarse esto en serio. La hostelería es estratégica en España, es una parte muy importante de la base de nuestro éxito turístico. Y los trabajadores que prestan servicios a estas empresas no tienen menos derechos que otros . Ignoro cuántas inspecciones laborales se harán en muchos de estos establecimientos pero no debe ser tan complicado ordenar el sector.

Así que posiblemente no estemos ante un problema de falta de camareros, por más que sea un sector en el que muchos anidan de paso y en el que también abunda el intrusismo, el problema radica en cómo se trata a muchos de estos profesionales. Dicen los expertos que los establecimientos que pagan correctamente a sus camareros y les dispensan en un trato profesionalizado no tienen mayores problemas de rotación de personal. Seguro que los empresarios hosteleros también tendrán muchas cosas que decir de algunos empleados, que también hay quienes cobrando alguna paga del estado quieren cobrar llevándoselo en negro. Pero hay una consideración mayor: un negocio que pretende basar su éxito en incumplir las condiciones laborales de sus trabajadores para que le salgan las cuentas simplemente no es negocio. Lo que no puede ser negocio es con el abuso y la explotación laboral. Por ahí va el debate.