En plena hora de calor no quieres ni oír hablar de alimentos calientes. Solo te apetece o un vaso de agua bien fría o, si estás por ahí, sentarte en una terraza a la sombra en la que corra algo de aire fresco a tomarte una cerveza bien fría. Y no hablamos de cerveza por hablar, somos unos de los países que más la consumen, solo en 2020, aún con el efecto pandemia y el cierre de la hostelería, se consumieron 3.328 litros de cerveza en España . Sobre todo en esta época te suelen servir la cerveza en una copa o jarra helada , algo que crees que te viene genial, pero ¿y si fuese un error garrafal?

No, no es lo más adecuado. ¿Por qué? En primer lugar, cuando se congelan las jarras o las copas se hace en arcones en los que puede que no estén solos, es decir, que haya alimentos congelados, como pescados, que acaben impregnando de olor a nuestra copa y que, al echar la cerveza, no huela ni tenga el sabor que debería tener. No obstante, este no es el único problema de las copas congeladas.