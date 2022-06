El aceite de oliva no caduca

El aceite de oliva forma parte de nuestra despensa y en muchos hogares españoles no se concibe otro tipo de aceite para cocinar. Su precio ha subido como el de casi toda la cesta de la compra, pero no prescindimos de este oro líquido culinario . Con las ocasionales ofertas de las marcas o tras una visita a las zonas geográficas de producción muchos aprovechamos para hacernos con más litros de la cuenta. Las dudas en Uppers son si caduca el aceite de oliva, cuánto tiempo y cómo lo podemos conservar en casa y cómo saber si el aceite de oliva está caducado.

En el caso del aceite de oliva, esto es lo que sucede. Sus productores subrayan que no caduca . Por tanto, en el envase se detalla una fecha de consumo preferente, que además oscila acercándose o alejándose en el tiempo según las condiciones en las que se conserve. Es lógico que cuento mejor se conserve más tiempo dura en perfectas condiciones.

La normativa europea de etiquetado de alimentos obliga a marcar de forma clara y visible en la etiqueta la fecha de caducidad en los perecederos como la carne, el pescado, las verduras cortadas... El aceite de oliva, por su parte, no se considera un alimento perecedero ni representa un riesgo para la salud. Por eso motivo no incluye una etiqueta con la fecha de caducidad sino de consumo preferente.

La compañía que se encarga de envasar el aceite de oliva trata de informar con la fecha de consumo preferente de que a partir de ese momento no garantiza que el líquido se mantenga en las condiciones ideales de consumo ni que permanezcan íntegras todas sus propiedades, así como las condiciones de calidad originales .

Esta fecha la decide la misma envasadora bajo sus propios criterios y algunas compañías no la vinculan al momento de la cosecha. Lo más oportuno sería que las marcas vendieran el aceite en tienda más reciente o de la última cosecha, pero eso no siempre se cumple. El motivo está en que a veces las cosechas de buena calidad se almacenen a granel para mezclarse después con otras que también lo son, pero no en tan elevado rango o se combinan tipos para suavizar o intensificar el sabor.